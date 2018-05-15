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Здоровое долголетие и старение 1 час назад
Могут ли большие физические нагрузки на работе увеличить риск ранней смерти
Мужчины, чья работа требует высокого уровня физической активности, имеют больший риск ранней смерти по сравнению с другими работниками. Учёные пришли к такому выводу благодаря крупномасштабному метаанализу, охватывающему данные о почти 200 тысяч участниках различных исследований.
Впрочем, многие эксперты не убеждены в выводах научной работы, некоторые специалисты и вовсе предполагают, что такие результаты могут ввести в заблуждение.
Обычно большинство экспертов считают физическую активность основной частью здорового образа жизни. Между тем учёные наблюдают странную несогласованность в данных исследований, посвящённых этой области.
С одной стороны, физическая активность (те же упражнения, которые люди выполняют в свободное от работы время) коррелирует с благотворным влиянием на здоровье человека. С другой стороны, люди, чья работа требует физической активностью, как правило, страдают от пагубных последствий для здоровья. Это называется парадоксом физической активности.
Международная команда исследователей решила изучить результаты подобных научных работ. Они тщательно проработали данные из 2490 статей, а затем сосредоточились на надёжных и актуальных сведениях из 17 исследований, охватывающих информацию о 193693 человек.
Оказалось, что у мужчин, чья профессия связана с высоким уровнем физической активности, на 18 процентов увеличивалась вероятность ранней смерти по сравнению с другими людьми.
Авторы работы даже делают смелый вывод. Они пишут, что результаты обзора свидетельствуют о пагубных последствиях для здоровья, связанных с высоким уровнем "трудовой" физической активности у мужчин. При этом учёные учитывали необходимые факторы – физическая активность во время досуга, например.
По мнению исследователей, "в методических рекомендациях по физической активности следует провести различия между трудовой и досуговой физической активностью".
Впрочем, не все эксперты считают выводы исследования верными. Некоторые уверены в том, что работа страдает от значительных методологических недостатков.
Так, доктор Эрика Борколес (Erika Borkoles) из Технологического университета Квинсленда назвала это заключение "вводящим в заблуждение". По её мнению, существует значительное число факторов, которые могут способствовать возникновению риска ранней смерти.
"Причины смерти также могут быть связаны с профессиональным стрессом, связанным с тяжёлыми условиями труда, и общим стрессом, возникающим из-за социально-экономических условий населения", — говорит Борколес.
Стивен Эванс (Stephen Evans) из Лондонской школы гигиены и тропической медицины также считает, что такого рода исследования недостаточно детализированы, чтобы сделать какой-либо чёткий вывод.
"Вполне возможно, что существуют некоторые виды физической активности, которые не приносят пользы, но из этой статьи неясно, что они собой представляют. Конечно, эта работа не должна использоваться, чтобы сделать вывод, что упражнения не несут никакой пользы здоровью", — уверен Эванс.
Результаты исследования представлены в научном издании British Journal of Sports Medicine.
Ранее учёные выяснили, что сверхурочная работа увеличивает риск инсульта, а люди, работающие вне офиса, чаще страдают от бессонницы и стресса.
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