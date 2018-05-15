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15 мая 201816:46

Скончался музыкант Гленн Бранка

blouinartinfo.com

В США на 70-м году скончался гитарист и авангардный композитор Гленн Бранка, основатель экспериментальной группы Theoretical Girls и глава лейбла Neutral Records, который, среди прочего, выпустил первые записи будущих звезд альтернативной музыки Swans и Sonic Youth, сообщает NME.

Бранка умер после продолжительной борьбы с раком горла. Вдова музыканта Рег Блур заявила, что музыкант скончался во сне.

"Я благодарна за то, что мне довелось жить и работать рядом с таким удивительным генератором творческих идей последние 18,5 лет", — отметила женщина.

"Он выглядел брутально, но в душе был добрым и заботливым. Мы вместе строили наш маленький мир. Я очень люблю его и полностью опустошена", — рассказала Блур.

Бранка основал группу Theoretical Girls в 1976 году в Нью-Йорке. В 1981-м музыкант занялся сольным творчеством, записав альбом "The Ascension".

Год спустя композитор основал лейбл Neutral Records и выпустил первый альбом Sonic Youth. Именно Бранка познакомил будущих основателей звездной команды, Терстона Мура и Ли Раналдо.

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