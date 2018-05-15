Задержания журналистов в Киеве: Россия отправила ноту протеста Украине

Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины в связи с задержанием главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Как сообщает ТАСС, в ноте российское диппредставительство потребовало немедленно освободить Вышинского, предпринять все необходимые меры для прекращения насилия над представителями СМИ, объективно расследовать обстоятельства случившегося и наказать виновных в превышении должностных полномочий.

Посольство обвинило Украину в том, что она "упорно продолжает ущемлять свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному выражению взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов". Кроме того, диппредставительство призвало украинскую сторону воздержаться от дальнейших "конфронтационных шагов, которые ведут к деградации отношений" между РФ и Украиной и "препятствуют восстановлению конструктивного диалога между ними".

Во вторник был задержан главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Позже стало известно об обысках в киевском офисе агентства и в квартире корреспондента Людмилы Лысенко. Украинские власти обвинили Вышинского в проведении подрывных информационных акций в Крыму и в ДНР и ЛНР. По словам главы Генпрокуратуры Украины Юрия Луценко, его действия попадают под статью о госизмене.