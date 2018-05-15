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Акции оппозиции 45 минут назад
Навального арестовали на 30 суток
Тверской суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному за повторное нарушение установленного порядка организации публичного мероприятия.
Как передает "Интерфакс", такое решение огласил судья Дмитрий Гордеев.
15 мая Тверской суд рассмотрит еще одно административное дело Навального — о неповиновении его сотрудникам полиции.
Данный вердикт явился ответом на несанкционированную акцию, которую Алексей Навальный и его соратники провели в Москве 5 мая на Тверской улице. В тот день там собралось около полутора тысяч человек, многие из которых скандировали лозунги против действующей власти и демонстрировали соответствующие плакаты.
В итоге, было задержано 300 человек, в том числе и сам Навальный, против которого в отделе полиции по Красносельскому району Москвы было составлено два административных протокола, после чего он был отпущен до суда. Оппозиция заявила о задержании более 500 человек.
Ранее сообщалось, что Европейский суд по правам человека обязал РФ выплатить Навальному две тысячи евро. В такую сумму ЕСПЧ оценил невыдачу заграничного паспорта оппозиционеру летом 2015 года со стороны Федеральной миграционной службой России.
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