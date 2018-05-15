В больнице Петербурга от воспаления легких умер бывший муж Ирины Аллегровой

В ночь на 15 мая в реанимации одной из больниц Петербурга умер бывший муж певицы Ирины Аллегровой. По сведениям СМИ, Игорь Капуста проходил плановое обследование. Однако, как уверяют его родственники, в клинике он подхватил инфекцию, которая перешла в воспаление легких.

Врачи перевели Игоря Капусту в реанимацию, но спасти жизнь ему не смогли. Ранее его сестра Галина рассказала журналистам, что у Игоря была обнаружена серьезная легочная болезнь, сообщает телеканал "360".

Вероятнее всего, на состояние здоровья бывшего супруга Аллегровой повлияла тюрьма. В колонии строгого режима в Ленинградской области он провел 5 лет по обвинению в сбыте наркотиков и вышел из мест заключения год назад.

Ирина Аллегрова и Игорь Капуста обвенчались в 1994 году, а пять лет спустя разошлись. На момент знакомства 35-летний Игорь Капуста был обычным танцором, в то время как концерты Аллегрова, которая старше его на 9 лет, уже собирали полные залы.