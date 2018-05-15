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Археология и история 15 минут назад

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15 мая 201817:48 Юлия Воробьёва

Гренландские льды рассказали о взлётах и падениях Римской империи

Уровни загрязнения атмосферы свинцом, осевшим во льдах, чётко соотносятся с крупными историческими событиями – эпидемиями, войнами, бунтами и так далее.
Кадр из к/ф "Астерикс и Обеликс в Британии"/via YouTube.

Свидетельства тех или иных исторических событий учёные подчас находят в самых неожиданных местах, например, во льдах.

Международная команда исследователей обнаружила, что по анализу химического состава пластов льда в Гренландии можно отследить череду важнейших событий в истории Западной Европы.

Тысячи лет назад, когда Древние Греция и Рим были в расцвете, они активно вели добычу полиметаллических руд, в частности, свинцово-серебряных. Серебро с примесями свинца использовалось для чеканки монет, изготовления украшений и посуды.

Выплавка металла проводилась при высоких температурах, при этом выбросы, попадающие в воздух, подхватывали ветра. Так частицы металла (вместе с пылью и другими примесями) переносились в Гренландию, преодолевая расстояние в 4600 километров. Они оседали на ледяную шапку, а регулярно выпадающий снег накрывал и утрамбовывал предыдущие слои.

Современные технологии позволяют, изучая тот или иной слой льда, во-первых, достаточно точно датировать его, а во-вторых при помощи химических анализов выделять элементы, которые попали в этот лёд тысячи лет назад.

В новой работе команда использовала образцы льда, полученные в рамках проекта North Greenland Ice Core Project (NGRIP). Историков интересовал химический состав пластов, образовавшихся в период с 1100 года до нашей эры (поздний железный век) по 800 год нашей эры (ранее Средневековье). Кстати, нужный слой хранился в ледяной шапке на глубине 400 километров.

Анализ исследователи проводили, используя модель под названием FLEXPART. С её помощью можно рассчитать траектории и скорость распространения частиц в атмосфере. А разница в соотношении изотопов позволила определить месторождение, на котором добывали металл.

По словам ведущего автора работы профессора гидрологии Джо МакКоннелла (Joe McConnell), анализы показали, что уровни загрязнения очень чётко соотносятся с крупными историческими событиями того обширного периода, который обозначили учёные. Это, к примеру, эпидемии, войны, бунты и изменения границ государств.

По его словам, выбросы свинца являются в данном случае "индикатором" экономической активности того времени.

К примеру, уровень загрязнения атмосферы свинцом явно пополз вверх после 1000 года до нашей эры, этот период как раз отмечен появлением финикийцев в западной части Средиземноморья.

Далее последовали скачки уровней загрязнения, и они совпали с периодами войн. По словам историков, всё так и было: например, во время Первой Пунической войны (264-241 годы до нашей эры) добыча руды действительно приостановилась, но после её окончания возобновилась, поскольку карфагенянам нужно было больше серебра для выплаты зарплат наёмный воинам.

Своей высшей точки загрязнение достигало в период расцвета Римской империи, в первом веке нашей эры. Если сравнить данные с XI веком до нашей эры, то уровень свинца будет выше в целых шесть раз.

После 165 года нашей эры, с наступлением эпидемии "чумы Антонина" (также известна как "чума Галена), добыча руды резко упала и, возможно, поднялась бы, если бы не последовавшая в III веке волна "чумы Киприана".

С тех пор уровни загрязнения атмосферы свинцом, судя по анализу отложений, оставались неизменны более пятисот лет, заключают авторы.

Добавим, что в этой работе принимали участие химики, гляциологи, историки, археологи, антропологи. Итоговая статья, опубликованная ими в издании PNAS, это не только важный материал и задел для будущих исследований, но и яркий пример успешного междисциплинарного сотрудничества.

Более того, новые методики изучения ледяных пластов позволяют получать новые данные не только историкам, но также климатологам и эволюционным биологам. Первые, например, раскрыли немало тайн благодаря образцам древнейшего льда возрастом 2,7 миллиона лет, а вторые впервые обнаружили в полярных льдах жизнеспособных бактерий.

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