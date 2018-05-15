Школьников приглашают на "пятую четверть" в "Московскую смену"
В столичных школах вводят "пятую четверть" для тех, кто хочет исправить свои отметки. Подтянуться по разным предметам дает возможность летний проект "Московская смена". Школьникам, которые во время каникул остаются дома, учителя организуют запоминающийся и полезный отдых.
Полоса препятствий, канатная дорога, азы скалолазания — уроки спортивного туризма для второклассников проводят прямо на лужайке в центре столицы. Рядом у входа в школу разбит импровизированный палаточный лагерь. По соседству спортивный городок. Можно погонять в футбол, баскетбол или заняться оздоровительной физкультурой.
Масштабную программу городского детского отдыха "Московская смена" в столице проводят уже третий год подряд. На этот раз в рамках проекта в 132 школах примут детей от 7 до 14 лет. Созданная в качестве альтернативы традиционному детскому отдыху программа особенно актуальна для малообеспеченных семей, или для тех, у кого летом не получается взять отпуск и уехать с детьми из города.
В этом году детские центры проекта "Московская смена" будут работать не до 18, а до 19 часов. Сделано это специально для удобства родителей. Теперь тысячам москвичей не придется раньше уходить с работы.
Помимо активного отдыха ребят ждут и познавательные программы. Например, занятия в инженерных классах, уроки театрального мастерства и азы оказания медицинской помощи.
Есть специализированные кружки, ориентированные в первую очередь на мальчиков. Например, занятия стрельбой из пневматического оружия, уроки самбо, мастер-классы по сборке автомата, умение надевать костюм химзащиты на время.
Помимо всевозможных кружков и спортивных игр в школах дети смогут съездить с педагогами на экскурсии. К примеру, посетить музеи Кремля, зоопарк, планетарий, Исторический музей.
Подобрать подходящий лагерь поможет карта-справочник "Московская смена". Ее можно найти на портале открытых данных правительства Москвы. Программа абсолютно бесплатная, в том числе и трехразовое питание для детей. Подавать заявки родители смогут с 24 мая.
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