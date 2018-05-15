Тема:
Реликтовое излучение, рождение и эволюция Вселенной 1 час назад
Космологи "разрешили" обитаемость миров мультивселенной с другим количеством тёмной энергии
Специалисты выяснили, что количество тёмной энергии почти не влияет на возможность образования галактик, звёзд и живых существ. Это значит, что обитаемых вселенных в так называемом мультиверсе может быть гораздо больше, чем считалось ранее.
Достижение описано в двух научных статьях, опубликованных разными коллективами во главе с Джупом Шайе (Joop Schaye) из Лейденского университета в Нидерландах. Как первая, так и вторая работа вышла в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) подробно рассказывали о теории мультивселенной. Вкратце речь о том, что известный нам космос вырос из небольшой области пространства, в ничтожные доли секунды расширившейся в огромное количество раз из-за случайного возмущения инфлатонного поля. Начало этого расширения известно нам как Большой взрыв.
Однако вполне вероятно, что это была не единственная точка, где произошло столь важное для человечества событие. Множество больших взрывов могло породить множество отдельных вселенных, отделённых друг от друга невероятными расстояниями. Все вместе они объединяются в мультивселенную, или мультиверс.
В разных мирах значения фундаментальных физических констант, таких как заряд электрона или гравитационная постоянная, могут оказаться различными. Возможно, в каких-то из этих "отдельных космосов со всеми удобствами" электродинамика будет неподходящей для возникновения атомов. В других местные параметры гравитации не позволят возникнуть галактикам и звёздам.
Шайе и коллег интересовало, как на возможность образования звёзд повлияет количество тёмной энергии. Мы подробно объясняли, что это такое. Но напомним, что уже около 20 лет астрономы знают, что Вселенная расширяется с ускорением. Для объяснения этого факта в модели и была введена тёмная энергия. В уравнениях теории ей соответствует член, называемый космологической постоянной.
Ускоренное расширение пространства "расталкивает" фрагменты материи и ослабляет гравитацию между ними. В какой-то момент притяжение должно ослабнуть настолько, что образование галактик и звёзд станет невозможным. Учёных интересовало, сколько тёмной энергии надо добавить во Вселенную, чтобы довести её до столь печального итога.
В своих расчётах авторы варьировали последнюю величину от нуля до значений, в триста раз превышающих наблюдаемые. Они стремились понять, как поведёт себя в этом случае вселенная, по всем остальным параметрам копирующая нашу. Для этого учёные использовали среду для моделирования EAGLE. В пресс-релизе исследования этот инструмент именуется самой точной существующей моделью космологических процессов.
Выяснилось, что значение космологической постоянной (другими словами, количество тёмной энергии) на удивление слабо влияет на образование звёзд. Дело в том, что пик этого процесса приходится на 3,5 миллиарда лет после Большого взрыва, а влияние тёмной энергии при любом её количестве начинает сказываться существенно позже.
Такой результат означает, что миры в мультивсленной, имеющие другое количество тёмной энергии, вполне могут быть обитаемы. Это, конечно, оптимистичный вывод. Однако он, как водится в науке, порождает новые загадки.
Раньше на вопрос, почему в нашей Вселенной именно столько тёмной энергии, а не больше и не меньше, космологи были склонны отвечать просто. Есть много миров, в каждом своё значение космологической постоянной, а мы живём в том из них, который допускает существование жизни.
Это всё равно что удивляться, почему мы оказались на планете, где есть жидкая вода. Мы больше нигде и не могли оказаться. В Галактике огромное количество тел, где живительной влаги нет и быть не может, но там не может быть и нас, состоящих из неё почти на три четверти. К слову, объяснения подобного типа известны под названием антропного принципа.
Теперь же оказалось, что количество тёмной энергии во Вселенной не объяснишь в духе "будь оно другим, тут бы не было ни одного умника, задающего подобные вопросы". Разумеется, можно и вообще никак его не объяснять. Мол, в мультивселенной много миров, в одном получилось так, в другом эдак, подумаешь, большое дело. Но въедливые учёные уверены, что за этой цифрой что-то кроется.
"Мы нашли в наших симуляциях, что вселенные с гораздо большим количеством тёмной энергии, чем наша, могут благополучно образовывать звезды. Так почему же в нашей вселенной такое ничтожное количество тёмной энергии? Я думаю, что мы должны искать новый закон физики, чтобы объяснить это странное свойство нашей вселенной", – признаётся соавтор исследования Ричард Бауэр (Richard Bower) из Даремского университета в Великобритании.
Напомним, что ранее мы рассказывали о возможных путях в другие миры мультиверса.
Ранее по теме
-
В последней работе Хокинг "запретил" бесконечное разнообразие вселенных12 суток назад
-
Физики придумали, как найти среди чёрных дыр ровесниц Вселенной5 месяцев назад
-
Бразильский физик предлагает искать следы чёрных дыр из предыдущей Вселенной5 месяцев назад
-
Астрономы обнаружили "недостающую материю" Вселенной7 месяцев назад
-
Космологи по обе стороны Атлантики сделали прорыв в моделировании Вселенной22 месяца назад
-
"Хаббл" перепроверил: Вселенная расширяется быстрее, чем думали астрономы23 месяца назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин открыл движение по Крымскому мосту
- Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59
- СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости
- В Кемерове начали сносить "Зимнюю вишню"
- Навального арестовали на месяц
Самое читаемое
-
Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- 816 дней стройки и 15 минут поездки: Таманский и Крымский берега соединены на века
- Порошенко становится все более нерукопожатным. Видео
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- У известного российского актера обнаружили рак легких
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Селфи армянского премьера по дороге к Путину
- Счетная палата: Кудрин согласился
- Украинский дипломат-расист опозорился в ФРГ
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Uber показала прототип аэротакси
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
За 3 месяца подмосковную многоэтажку подожгли 15 раз
- В столице наградили росгвардейца, спасшего ребенка
- В Коломне: полицейские полночи гонялись за пьяным водителем
- 83 года и более 200 станций: московское метро устремилось в будущее
- Вынесен приговор пилоту, подкупившему врача на медосмотре
- Легендарная "Березка" празднует юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо