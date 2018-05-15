В индийском Варанаси эстакада рухнула на пешеходов и автомобили

В индийском городе Варанаси (штат Уттар-Прадеш) обрушилась часть моста.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал NDTV, на обрушившемся участке эстакады велись строительные работы​​​. По меньшей мере, в результате погибли 12 человек.

Под завалами оказались заблокированы несколько человек. На месте ЧП работают спасатели.