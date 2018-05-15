Вратарь Сергей Рыжиков покидает "Рубин"

Ветеран казанского "Рубина" Сергей Рыжиков в ближайшие дни станет свободным агентом. Контракт 37-летнего футболиста с клубом из Казани истекает, а новый договор ему не был предложен.

Контракт Рыжикова мог быть продлен автоматически, если бы Сергей сыграл 70% матчей в недавно завершившемся чемпионате. Но ветеран впервые за десять лет проведенных в "Рубине" потерял статус основного вратаря, приняв участие в 14 встречах из 30. Рыжиков покинет казанский клуб, но карьеру завершать не собирается.

Сергей Рыжиков пришел в "Рубин" в 2008 году, и на протяжении 10 лет защищал ворота клуба. В составе казанцев он сыграл 379 встреч, дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок Росси м Суперкубок страны.