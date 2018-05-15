В Нью-Йорке умер писатель и журналист Том Вулф

В Нью-Йорке скончался писатель и основатель "новой журналистики" Том Вулф. Ему было 87 лет. Его литературный агент сообщила, что писатель умер в клинике, куда был доставлен с инфекцией​​​.

Том Вулф родился в 1931 году в Ричмонде (штат Вирджиния). Его называют "самым знаменитым журналистом Америки". Вулф – один из наиболее успешно продаваемых писателей в США, обладатель восьми различных литературных премий и автор пятнадцати книг.

Вулф известен по романам "Костры амбиций", "Мужчина в полный рост", "Голос крови" и "Я — Шарлотта Симмонс", а также по документальным книгам "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" и "Электропрохладительный кислотный тест". Произведения Вулфа были неоднократно экранизированы. Так, по роману "Костры амбиций" был снят фильм с Брюсом Уиллисом и Томом Хэнксом в главных ролях, напоминает РИА Новости.