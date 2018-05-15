Порошенко резко высказался об открытии Крымского моста
Президент Украины Петр Порошенко проинформировал мировую общественность о том, что его страна будет защищать свои суверенные интересы в международных судах в связи со строительством Керченского моста, которое он счел противоправным.
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
Порошенко обозвал строительство Крымского моста "незаконным" и подчеркнул, что оно "является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля".
Его возмутило то, что открытие движение по мосту происходит накануне очередной годовщины депортации крымских татар при Сталине. Это руководитель Украины счел "особенно циничным".
Порошенко пообещал отстаивать в судебном порядке на международном уровне вопрос территориальной принадлежности Крыма.
"По моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", — написал он.
Столь эмоционально Порошенко отреагировал на открытие 15 мая автомобильного движение по Крымскому мосту, старт которому лично дал президент России Владимир Путин.
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