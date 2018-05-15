Тема:
Российский Крым 47 минут назад
В Ростуризме подсчитали, что после открытия Крымского моста турпоток вырастет на миллион
Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов назвал открытие автомобильного движения по мосту через Керченский пролив эпохальным событием для развития туризма в Крыму.
"Потому что это упрощает возможность добраться до полуострова значительному количеству российских граждан", — пояснил он свое высказывание в комментарии РИА Новости.
Сафонов также рассказал об ожиданиях роста турпотока в Крым уже в этом году. По его словам, он может увеличиться "не менее чем на один миллион человек".
"Это означает, что общее число гостей в республике превысит шесть миллионов человек", — говорит глава Ростуризма.
Такой показатель, по его словам, будет получен как за счет автомобильного и автобусного потока через мост, так и благодаря открытию современного авиационного терминала в Симферополе, который рассчитан на шесть миллионов пассажиров в год.
"Все это приведет к упрощению и удешевлению доступа в Крым", — отметил Сафонов.
15 мая президент России в торжественной обстановке открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Владимир Путин лично вел первый КамАЗ с Таманского полуострова через Керченский пролив в Крым.
Для легковых автомобилей и автобусов движение по Крымскому мосту запустят в 05:30 по московскому времени 16 мая. Движение будет одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час.
Ожидается, что через год начнет функционировать и железнодорожная часть 19-километрового мостового перехода, связавшего два российских побережья.
Ранее по теме
-
Открытие Крымского моста. Фотолента1 час назад
-
У Путина уже 20 лет есть категория С в правах3 часа назад
-
Поехали! Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту5 часов назад
-
Путин прибыл на торжественное открытие Крымского моста5 часов назад
-
Путин проедет по Крымскому мосту7 часов назад
-
Крым стал еще ближе: с ветерком за 15 минут с одного берега на другой22 часа назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин открыл движение по Крымскому мосту
- Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59
- СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости
- В Кемерове начали сносить "Зимнюю вишню"
- Навального арестовали на месяц
Самое читаемое
-
Новорожденный внук Марии Шукшиной оказался не нужен звездному семейству
- 816 дней стройки и 15 минут поездки: Таманский и Крымский берега соединены на века
- Порошенко становится все более нерукопожатным. Видео
- Потерянный матерью младенец найден на автобусной остановке
- У известного российского актера обнаружили рак легких
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Audi с мотором от Porsche
- Путин открыл Крымский мост за рулем КамАЗа
- АвтоВАЗ назвал цены на вседорожный седан Lada Vesta Cross
- Остановился - получи штраф: в Москве камеры начали фиксировать новое нарушение
- Тарифы на ОСАГО могут вырасти уже к осени
Экономика
-
Почему надежды на рост экономики не оправдываются?
- РФ введет уголовное наказание за исполнение санкций
- Из диджея в президенты: кем работали политики раньше
- Либерализация валютного контроля: каковы выгоды?
Недвижимость
-
Михаил Задорнов оставил два завещания
- Можно ли не платить по долгам и остаться с квартирой?
- Как найти студию, чтобы выгодно ее сдать
- Ипотека и много жилья: эксперты о новых "майских" задачах Путина
- 5 отличий петербургского жилья от московского
Вести.Медицина
-
Можно ли умереть, объевшись шоколадом? Отвечают ученые
- 7 фруктов, от которых стоит держаться подальше, если вы на диете
- Пять самых страшных паразитов, которые могут жить в теле человека
- 10 мифов о мозге, в которые не стоит верить
- Найден способ есть и не толстеть
Вести в 20.00
-
Селфи армянского премьера по дороге к Путину
- Счетная палата: Кудрин согласился
- Украинский дипломат-расист опозорился в ФРГ
Москва 24
-
Спецслужбы предотвратили теракт, готовившийся на акции "Бессмертный полк"
- Школьница потеряла сознание и умерла во время урока физкультуры
- Убийца пятерых байкеров найден мертвым в СИЗО
- Мужчина устроил резню из-за парковки на востоке Москвы
- Фермеры выбрасывают трупы телят рядом с жилыми домами
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Uber показала прототип аэротакси
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
За 3 месяца подмосковную многоэтажку подожгли 15 раз
- В столице наградили росгвардейца, спасшего ребенка
- В Коломне: полицейские полночи гонялись за пьяным водителем
- 83 года и более 200 станций: московское метро устремилось в будущее
- Вынесен приговор пилоту, подкупившему врача на медосмотре
- Легендарная "Березка" празднует юбилей
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Молекула-универсал защитит человека от всех видов простуды
- Как возникает распространённая причина женского бесплодия
- Биологи впервые "пересадили воспоминания" с помощью РНК
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Юные звезды советского кинематографа: тогда и сейчас
- Елена Бирюкова: один муж на двоих с Екатериной Климовой
- Большой спорт: как отличить женщину от мужчины
- Судьба Ларисы Луппиан. Жизнь и развод с Михаилом Боярским
Телеканал "Культура"
-
Любимец советской публики ушел из жизни в 91 год
- Танец на кончиках пальцев. Как появились первые пуанты?
- В Боливии состоялся необычный показ мод
- Скинулись: несколько тысяч людей в складчину приобрели картину Пикассо