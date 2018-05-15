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15 мая 201819:38

Проблемы "Аэрофлота" с визами США частично решили

Ситуация с выдачей виз США экипажам авиакомпании "Аэрофлот" еще не разрешилась, но улучшилась. Об этом в кулуарах форума Skyservice сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. По его словам, сегодня и кабинные экипажи, и пилоты, у кого закончилась виза не позже 11 месяцев, получают новые визы в течение двух недель.

Однако, добавил Виталий Савельев, новых кабинных экипажей и новых пилотов "Аэрофлот" поставить на маршруты не может из-за продолжающихся задержек с выдачей виз. "Но до конца года, хочу вас заверить, нам виз хватит, просто одни и те же люди будут чаще летать на этих направлениях", — цитирует гендиректора авиаперевозчика ТАСС.

В свою очередь исполняющий обязанности министра транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что РФ рассчитывает ближайшее время провести переговоры с США по авиасообщению, на которых будет поднят вопрос виз для "Аэрофлота".

После расширения антироссийских санкций США в начале апреля МИД РФ заявил, что Россия и США могут остаться без авиационного сообщения из-за трудностей с получением американских виз экипажами "Аэрофлота".

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