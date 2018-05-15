Энтони Хопкинса приняли за бомжа во время съемок нового фильм

80-летнего голливудского актера Энтони Хопкинса приняли за бездомного во время съемок в новой экранизации шекспировского "Короля Лира". Действие картины происходит в наши дни. К Хопкинсу, игравшего обезумевшего Лира, обратилась прохожая и предложила помощь, сообщает Independent.

В рамках съемок Хопкинс ходил по улицам в лохмотьях и катил перед собой вещи в тележке.

"Внезапно к Энтони подъехала женщина на инвалидной коляске и сказала: "Вы в курсе, что вверх по улице есть хостел? Там можно оставить тележку, если хотите", — сказала она. Это было удивительно", — заявил журналистам режиссер фильма Ричард Айр перед показом фильма.

"Король Лир" с Энтони Хопкинсом покажут по каналу BBC в ближайшее время. Помимо звезды "Молчания ягнят", в картине также снялись Эндрю Скотт, Эмма Томпсон, Эмили Уотсон.