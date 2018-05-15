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Российский Крым 38 минут назад

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15 мая 201821:09 Павел Зарубин, Ольга Армякова

Исторический день: Крым навсегда соединился с Россией мостом

Историческое событие для всей страны. Сегодня Крым в прямом смысле воссоединился с Россией. Строительство моста между Керчью и Таманью, по которому уже завтра рано утром начнется движение, стартовало около двух лет назад, и вот сейчас в эксплуатацию сдана его автомобильная часть. Первыми по объекту на КамАЗах проехали строители, которые воплотили в жизнь этот грандиозный проект, и Владимир Путин.

"Поехали!" – сказал президент.

Каждая секунда этого события войдет в историю. Первая автомобильная колонна движется по Крымскому мосту. По традиции первыми должны проехать КамАЗы. Во главе колонны за рулем Владимир Путин, у которого есть права на управление грузовиками, полученные 20 лет назад. Вместе с президентом ехали строители моста, завершившие работы досрочно. В кабине автомобиля глава государства поговорил с ними.

"Вы не помните, сколько проектировали? И автомобильную часть, и железнодорожную?", — поинтересовался президент. "Начали проектные проработки где-то за полтора года до стройки. Есть фото: 23 мая 2016 года, первый блок пролетного строения прибыл на стройку, — рассказывает один из строителей. — Здесь все работали не за заработок, а за совесть. Это люди, которые здесь постоянно дневали и ночевали". "У меня здесь ребенок родился", — говорит другой. "Поздравляю!" – сказал Путин.

Со всех сторон здесь море, которое теперь покорено. Крымский мост запущен! Мы в кабине КамАЗа, среди строителей, которые эти годы возводили Крымский мост. Они говорят, что настроение у них сейчас отличное.

Это сейчас отлично, а поначалу, рассказывают рабочие президенту, было даже страшно. В этом месте сходится, кажется, все, что должно было помешать стройке — здесь и сейсмическая активность, и рыхлое илистое дно, и тяжелейшие зимы с мощными штормами и ледоходами. "Мы хоть и бодро отчитывались, но все равно было страшно, потому что первые сваи били по 12-15 дней. Думали, куда ж мы выйдем по времени, но потом ребята наловчились. А сначала испугались, да", — признается строитель моста.

 

Но теперь четыре полосы движения, 19 километров идеально гладкого асфальта на мощнейших опорах, которые вбиты в морское дно на века. Теперь поездка с одного российского берега (Таманского) на другой (Крымский) будет занимать какие-то 15 минут. Со стороны Керчи первую автоколонну на торжественном митинге готовы приветствовать сотни строителей моста. "Переполняет гордость и радость на самом деле. У всех была одна цель и один мост", — говорит молодой строитель Фуат Гайнутдинов.

Позади коса Тузла, в которую тоже теперь вбиты сваи Крымского моста, позади величественная арка, под которой будут проходить корабли любых размеров. И вот он — Крым! Теперь он навсегда соединен с Россией еще и крепким мостом.

"В разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали, чтобы построить этот мост. Потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е. И вот, наконец, благодаря вашему труду и вашему таланту этот проект, это чудо свершилось! Спасибо вам большое! – поблагодарил со сцены президент. — Это замечательный результат, который делает Крым и легендарный Севастополь еще сильнее, а всех нас еще ближе друг к другу. Это позволит развивать с новыми темпами и с новым качеством экономику Крыма и Севастополя, поднимать жизненный уровень людей".

Киевские власти и майданные телеканалы все это время, пока Россия вела масштабную стройку, заверяли украинских зрителей, что это им все мерещится. Из передачи в передачу гуляли самые фантастические заявления и версии. На украинских ток-шоу демонстрировали фрагменты сюжетов наших телеканалов о стройке и говорили: вот она, российская пропаганда. "Ясно становится, что никакого моста, конечно, не будет построено. Ведь это не просто сложно, это невероятно сложно", — заверяли "эксперты".

Согласиться можно лишь с тем, что это действительно было невероятно сложно. Но Россия смогла! И продолжит дальше. Сейчас здесь продолжается возведение железнодорожной части моста. Сроки ее сдачи в эксплуатацию пока остаются теми же, но ведь автомобильную часть сдали на полгода раньше.

Строители рассказывают, что работали с особым вдохновением. Понимали, насколько важна задача, понимали, что вершат историю. "Словами не передать это ощущение! Все это видеть, стоять на этом мосту. Стройка века!" – радуется женщина-строитель.

Это еще и "умный мост" со своим центром управления. Тысячи датчиков и видеокамер и зимой и летом будут передавать информацию о том, нет ли автомобильных аварий, насколько серьезным ожидается ледоход, не будет ли гололеда на дорожном полотне. И тут же быстрое реагирование и решение проблем.

Уже через несколько часов движение будет открыто с обеих сторон моста для всех легковых машин и пассажирских автобусов. Старт в 05:30.

"Мы будем и дальше работать над проектами подобного рода по всей стране. Будем строить новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порты. Будем делать жизнь наших людей лучше, достойней, — сказал Путин. — И мы обязательно в этом преуспеем, потому что у нас есть такие талантливые, такие замечательные люди, как вы. Поздравляю всех вас и желаю вам новых успехов. Спасибо вам большое! А вы лучшие люди, лучшие строители, спасибо вам большое".

Такого стремительного появления Владимира Путина на крымском берегу не ожидала даже наша съемочная группа, которая в тот момент работала в прямом эфире. Дорога на курорты полуострова еще никогда не была такой быстрой и комфортной. Президент не скрывает — работой доволен. Но стройка века еще продолжается. Ведь впереди открытие железнодорожного движения.

"Это один крупнейших проектов нашей страны. Что особенно отрадно и в чем особая гордость – это все исключительно российские технологии. Впереди еще пуск грузовой трассы. Это будет сделано осенью. А через год откроется железнодорожное движение", — сказал Путин.

Переоценить важность и нужность этого грандиозного проекта просто невозможно. Эксперты уже подсчитали: после открытия моста, когда очереди на паромную переправу останутся в прошлом, туристический поток увеличится как минимум на 20%. Крымские курорты станут ближе. "По мосту в год могут проехать 14 миллионов человек и свыше 13 миллионов тонн грузов. Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но всего юга России", — подчеркнул президент.

С ветерком через Керченский пролив с президентом промчались строители. В одной кабине с Владимиром Путиным ехал Дмитрий Кондаков. Именно он отвечал за сборку белоснежных судоходных арок, а потом участвовал в беспрецедентной морской операции по их установке. И, конечно, главный вопрос — какой была дорога президентом. "Он очень уверенно ехал, лихо рванул, — рассказывает заместитель генерального директора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков. – Он настолько уверенно ехал, что я с ним и по второму кругу смог бы проехать".

На 19-м километре президента встречали те, кто и воплотил мечту в реальность. Строители Крымского моста, которые работали круглосуточно и даже больше, невзирая на погоду. Не помешали и американские санкции, на которые здесь, кажется, не обращали никакого внимания. Соединить два берега одной большой страны удалось, несмотря ни на что, вопреки всему и на века. "Это был определенный вызов, — говорит председатель совета директоров компании ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг. – Я-то ладно, уже давно под санкциями, а вот другие могли попасть под них, но выбрали честь и совесть".

Дорога через Керченский пролив — скоростная трасса первой категории. Ее пропускная способность — почти сорок тысяч автомобилей в сутки. "Расчетная скорость, которая разрешена на этом мосту, — 90 километров в час. Но проектировался он с расчетом на 120 километров в час", — говорит и.о. министра транспорта РФ Максим Соколов. Уже завтра по Крымскому мосту проедут первые автомобили, а вот для грузовиков магистраль откроют в октябре, чтобы в самый разгар курортного сезона избежать возможных транспортных заторов.

Крымский мост еще задолго до своего открытия стал главным символом единения. Ведь даже название для него выбрали всей страной. И этот день уже история: долгожданный Крымский мост готов.

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