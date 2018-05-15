Контрсанкции: Госдума дала ответ "вашингтонскому обкому"
Закон о контрсанкциях единогласно одобрила Госдума. Пока — в первом чтении. При этом депутаты просят иметь в виду, как минимум, три момента. Ждали они долго, решать — вводить или не вводить ограничения — будут президент и правительство. А сами меры будут такими, чтобы не ударить по российским гражданам.
Редкое единодушие — все депутаты за. Двух мнений и быть не может, когда речь о защите национальных интересов. Россия ответит на санкции США и стран, поддерживающих ограничения в отношении Москвы.
"Санкции США носят недружественный характер, под них попало более 400 уже юрлиц, порядка 200 граждан нашей страны. Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту , правительству РФ чтобы наша страна была защищена, была защищена экономика, были защищены рабочие места", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как говорят в Государственной думе, у президента и правительства появляется мощное политическое оружие. Они будут вольны выбирать какие ограничения вводить в ответ на недружественные шаги из-за границы. Нормы сформулируют так, чтобы исключить указание конкретных отраслей или товаров. Учтут и почти 80 экспертных замечаний. Большие всего дискутировали по поводу лекарств — в итоге, решено, что их ввоз не запретят.
"Есть целый ряд лекарств который мы пока не можем производить и заместить, а они жизненно важные. Не допустим, чтобы при принятии тех или иных мер был лоббизм каких-то крупных государственных или частных корпораций. Мы должны принимать санкции не в интересах кого-то, а защищая наш рынок, наших жителей", — пояснил Юрий Афонин, депутат от фракции КПРФ.
Тем россиянам, которые способствуют введению санкций, может грозить тюрьма. Депутаты принимают необходимые поправки в уголовный кодекс. До 4 лет колонии за исполнение американских норм на территории России.
"Если та или иная компания или физлица, считают возможным воспринимать эти указания из вашингтонского обкома на территории нашей суверенной страны, то это должно быть уголовно наказуемое деяние", — поделился эмоциями Сергей Миронов, глава фракции "Справедливая Россия".
Практически готов написать заявление в полицию вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он как раз в санкционном списке США и такой клиент российскому банку, якобы, не нужен.
"Последнее время банк непрозрачно намекает, что было бы неплохо, если бы я закрыл свои счета, поскольку нахожусь в санкционных списках, и это плохо влияет на репутацию банка. В связи с вашим законопроектом может быть применена уголовная статья к руководству банка?", — спросил Лебедев.
"Теперь любые противоправные действия в отношении вас — касающиеся того, что вы находитесь в секционном списке, будут караться уголовным наказанием", — успокоил коллегу Андрей Исаев, первый заместитель главы фракции "Единая Россия".
Защитные нормы законопроектов распространяются на тысячи жителей России. Ведь кроме персональных, введены еще и секторальные санкции. Непросто работать ведущим отечественным компаниям и предприятиям с огромными коллективами.
Документы об ответных мерах Дума рассматривает в приоритетном порядке. Сегодня прошло первое чтение. Уже послезавтра второе. Не исключено, что в Совет Федерации законопроекты поступят до конца мая.
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