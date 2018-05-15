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Палестино-израильский конфликт 1 час назад

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15 мая 201821:34 Александр Христенко

Сектор Газа: статистикой жертв шокированы все, кроме США

Ситуацию в секторе Газа обсудили на экстренном заседании Совбеза ООН. С предсказуемым нулевым результатом. США блокируют все попытки международного сообщества дать оценку действиям Израильской армии или создать международный механизм расследования. Притом, что в большинстве стран считают, что 61 погибший и почти три тысячи раненых всего за сутки — это явное превышение допустимой самооборны и нарушение международного гуманитарного права. Президент Турции Эрдоган назвал действия Израиля геноцидом и отозвал турецкого посла. Массовые акции протеста против американской политики прошли в Анкаре и Стамбуле, в Иордании и Греции. Шокированы и многие европейцы. Глава шведского МИДа прямо заявила, что большую ответственность за гибель людей несут США, совершившие авантюрный шаг с переносом посольства, несмотря на все предупреждения. В бельгийский МИД вызвана посол Израиля Симона Франкель, которая в одном из интервью назвала погибших манифестантов террористами. Британия требует расследования массовому применению военных боеприпасов в пропорциональности израильской реакции сомневаются в Германии и Франции. Сергей Лавров назвал действия Вашингтона односторонним нарушением международных договоренностей. И напомнил, что статус Иерусалима, согласно резолюциям ООН, должен определить прямой диалог между Израилем и Палестиной. Аргументы, которые звучали в Совете Безопасности, — в репортаже "Вестей".

Совбез ООН собрался на экстренное заседание из-за кровавых столкновений на границе сектора Газа и Израиля. Поводом для протестов стало перенос американского посольства в Иерусалим, но постпред США в ООН заявила, что это вещи, не связанные, а открытие посольства в Иерусалиме является поводом для торжества, а не осуждения.

"Перенос посольства США в Иерусалим было правильным решением, — убеждена постоянный представитель США в СБ ООН Никки Хейли. — Это отражает волю американского народа, наше суверенное право определять местоположение нашего посольства. А главное, этот шаг еще раз указывает на то, что Иерусалим — столица Израиля".

С действиями США не согласны ныне только все члены Совбеза, но и вообще абсолютное большинство стран членов ООН. Восточный Иерусалим, считает мировое сообщество, должен стать столицей Палестинского государства. Представитель России Дмитрий Полянский свою речь начал с соболезнований семьям погибших. "Несмотря на амбициозные планы некоторых международных игроков и их грандиозные прожекты, мир, включая ближневосточный регион, за последние годы не стал безопаснее, — констатировал он. — Было предпринято много односторонних действий, идущих вразрез с международным правом, которые лишь усилили дестабилизирующие тенденции. Складывающаяся на палестинских территориях обстановка — яркий пример того, что ситуация развивается в неправильном направлении. К сожалению, за последние дни у нас окрепло ощущение того, что те, кто эти шаги предпринимают, не собираются это направление менять".

Идею перенести посольство активно продвигал Дональд Трамп. Он хотел лично выступить в Вашингтоне на приеме по случаю 70-летия независимости Израиля, но пришлось срочно лететь в военный госпиталь — супруге Мелании сделали операцию на почке после обнаружения доброкачественной опухоли. Но и без личного присутствия имя Дональда Трампа поставили в один ряд с царем Давидом.

"Как в свое время царь Давид, теперь наш президент Трамп, вписал свое имя в нерушимую историю Иерусалима, — сказал Майк Пенс. — Как сказал президент, это великий день для Израиля".

Имя 45-го президента выгравировано на табличке нового посольства США, перенесенного в Иерусалим. На церемонии открытия выступили зять Джаред Кушнер, дочь Иванка, министр финансов США Мнучин. В тот момент, когда звучали торжественные речи и аплодисменты, в 120 километрах от посольства завывали сирены и свистели пули. Впрочем, никакой ответственности за это в Вашингтоне не чувствуют.

"Целый день поступали сообщения о продолжающемся насилии в секторе Газа, — заметил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах. — Ответственность за эти трагические смерти лежит на движении "ХАМАС" (запрещено в РФ). "ХАМАС" преднамеренно провоцирует такую реакцию. И как сказал госсекретарь, Израиль имеет права защищать себя".

Выдавая желаемое за действительное дошли до полного игнорирования реального положения дел. "Теперь все станет проще! – убежден советник по нацбезопасности Дон Болтон. — Это признание реальности! Если вы не готовы признать, что Иерусалим — столица Израиля, и именно там должно находиться посольство США, значит вы — совсем на другой волне. Я считаю, что осознание реальности всегда приводит к новым возможностям для достижения мира".

По уже заведенной традиции, разрушив все предыдущие договоренности, администрация Трампа говорит о необходимости дальше вести переговоры. Вот только решением перенести посольство в Иерусалим Америка, по сути, себя лишила нейтрального статуса посредника в палестино-израильских переговорах и четко выступила на стороне Израиля. Видимо, в надежде, что проблема как-то сама по себе рассосется. Но два миллиона возмущенных палестинцев остаются в Газе, а игнорирование конфликта — не значит, его решение. И мирное разрешение — далеко как никогда.

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