Путин: Россия приняла на вооружение новейшие образцы оружия

Перспективные образцы вооружений, продемонстрированные Россией впервые в этом году, позволят на десятилетия сохранить стратегический баланс в мире.

Как передает "Интерфакс", об этом на совещании по военному строительству заявил президент РФ Владимир Путин. Среди участников мероприятия присутствовали и.о. министра обороны Сергей Шойгу, его заместитель Юрий Борисов и главкомы родов войск.

По словам Путина, в 2018 году были продемонстрированы перспективные образцы вооружений "не имеющие мировых аналогов". Он отметил, что они многократно повышают обороноспособность страны и на десятилетия вперед обеспечивают РФ стратегический баланс ядерного вооружения на мировой арене.

Глава государства также отметил полезность данного совещания, которое проводится уже шестой раз подряд и доказало свою эффективность.

Как сообщает РИА Новости, верховный главнокомандующий сообщил, что вместо отслуживших свое комплексов "Тополь" в армию продолжат поступать подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс". К концу 2018 года ими будут вооружены 14 ракетных полков.

По словам Путина, в те же сроки авиационную составляющую ядерной триады пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности X-101 и X-102. Продолжается и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта "Борей".

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать модернизацию комплекса "Панцирь", а также завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы противовоздушной обороны С-500.