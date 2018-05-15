Златан Ибрагимович остался вне заявки сборной Швеции на чемпионат мира-2018

Тренерский штаб сборной Швеции во главе с Янне Андерсоном огласил окончательную заявку команды на чемпионат мира по футболу в России. В список вошли футболисты российского "Краснодара" Виктор Классон и Андреас Гранквист, а еще один российский легионер из ЦСКА Понтус Вернблум и главная шведская звезда Златан Ибрагимович остались за бортом сборной.

Полный список, включающий в себя 23 игроков, выглядит следующим образом:

вратари Робин Ольсен ("Копенгаген", Дания), Карл Йохан Йонссон ("Генгам", Франция) и Кристофер Нордфельдт ("Суонси", Уэльс);

защитники Виктор Линделеф ("Манчестер Юнайтед", Англия), Андреас Гранквист ("Краснодар", Россия), Микаэль Лустиг ("Селтик", Шотландия), Мартин Ольссон ("Суонси", Уэльс), Понтус Янссон ("Лидс", Англия), Людвиг Аугустинссон ("Вердер", Германия), а также Филип Хеландер и Эмиль Крафт (оба – "Болонья", Италия);

полузащитники Албин Экдаль ("Гамбург", Германия), Эмиль Форсберг ("Лейпциг", Германия), Виктор Классон ("Краснодар", Россия), Маркус Роден ("Кротоне", Италия), Себастьян Ларссон ("Халл", Англия), Оскар Хильемарк ("Дженоа", Италия), Джимми Дурмаз ("Тулуза", Франция) и Густав Свенссон ("Сиэтл", США);

нападающие Маркус Берг ("Аль-Айн", ОАЭ), Ола Тойвонен ("Тулуза", Франция), Исаак Кисе Телин ("Васланд-Беверен", Бельгия) и Йон Гвидетти ("Алавес", Испания).

На групповом этапе шведские футболисты встретятся с командами Южной Кореи (18 июня, Нижний Новгород), Германии (23 июня, Сочи) и Мексики (27 июня, Екатеринбург).