Переговоры Ким Чен Ына и Трампа под угрозой срыва

Северная Корея может отказаться от саммита с США в знак протеста против учений Вашингтона и Сеула. Об этом сообщает агентство "Ренхап". Пхеньян уже отменил переговоры на высоком уровне с Сеулом, запланированные на 16 мая.

По данным "Интерфакса", северокорейское агентство ЦТАК распространило сообщение, в котором поясняет, что "учения ВВС США и Южной Кореи являются репетицией вторжения на Север и провокацией на фоне потепления межкорейских связей".

Межкорейские переговоры на высоком уровне должны были пройти на южной части населенного пункта Пханмунджом. Стороны планировали обсудить дальнейшее развитие отношений по итогам саммита лидеров Юга и Севера Корейского полуострова.

Переговоры лидеров США и КНДР были запланированы на 12 июня.