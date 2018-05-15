В Ярославле загорелся склад лакокрасочной продукции

В северном районе Ярославля, Брагино, пламя охватило склад с лакокрасочной продукцией, который располагается в промзоне.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в главном управлении МЧС по региону, не исключив, что в огне мог погибнуть человек. На данный момент известно об одном пострадавшем — сотрудник загоревшегося склада с краской получил ожоги. О судьбе его товарища нет сведений. По некоторым данным он не успел выскочить из загоревшегося здания.

По сведениям мэрии Ярославля площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров, в данный момент огонь локализован усилиями 100 пожарных и 20 единиц спецтехники.

Рядом развернут оперативный штаб, который руководит заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Ярославской области Денис Сатаров.

Мэр города Владимир Слепцов сообщил, что сотрудники Роспотребнадзора выяснят, насколько ядовит черный дым, на который жалуются в социальных сетях дачники, из расположенных неподалеку садоводческих товариществ. По его словам, "специалисты выехали в жилой сектор, чтобы измерить уровень выбросов в воздух".