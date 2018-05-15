Фанаты "Спортинга" избили футболистов своего клуба
Фанаты португальского клуба "Спортинг" атаковали футболистов своей любимой команды на клубной базе. Известно, что количество нападавших составляло порядка 50 человек, которые начали оскорблять игроков и выяснять отношения.
Однако затем фанаты и вовсе принялись атаковать футболистов своего клуба. Нескольким спортсменам после инцидента пришлось обратиться к клубным докторам. В частности, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на O Jogo, наибольшие повреждения получили вратарь Руй Патрисиу и нападающий Бас Дост, у которого диагностированы повреждения головы.
"Спортинг" по итогам чемпионата Португалии занял третью строчку. Также лиссабонцы добрались до финала Кубка страны, где 20 мая им предстоит встретиться с командой "Авеш".
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