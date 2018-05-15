Юношу-инвалида выгнали из магазина электроники с угрозой убить
Ушиб грудной клетки, кровоподтеки, синяки и повреждение связок: после похода в один из торговых центров Екатеринбурга. Инвалид Роман Валитов приходил туда часто, в отдел электроники. Интересовался техникой в торговом зале — доступное развлечение. Но в это воскресенье его пообещали чуть ли не убить, если еще раз увидят. Главный вопрос сейчас — кто напал. Неизвестна не только его личность, но даже и то, был ли это сотрудник или такой же посетитель. Есть лишь кадры вопиющего случая. И версии.
Ушиб грудной клетки, множественные синяки и кровоподтеки. Роману Валитову — 19 лет, но на свой возраст он не выглядит, со стороны — так вовсе мальчишка-подросток. В гипермаркет электроники и бытовой техники в Екатеринбурге Рома приходил почти каждый день поиграть на демонстрационных планшетах, но почему в этот раз юношу, страдающего ДЦП, с кулаками выгнали на улицу и обещали убить, если он придет еще раз.
"Видимо, он его с такой силой держал, вцепился руками в область шеи, что теперь он жалуется, что у него очень болит шея, — рассказывает мама пострадавшего Елена Лаврентьева. — Но это, видимо, уже остатки, у него больше было. И он до сих пор жалуется, что у него болит бок".
Мужчина в черной футболке и джинсах, бейджика сотрудника охраны на нем нет, да и одет он не по форме, тем не менее, он уверенно подходит к Роме, и с силой толкает в сторону эскалаторов, пытаясь выгнать парня из торгового центра. "Дальше я уже скрючился от боли, потому что он меня ударил в ребро, и я даже опустился на эскалатор, — вспоминает Роман. — Он со мной поговорил и сказал, чтобы я больше не ходил в торговый центр".
За юношу, который с детства имеет инвалидность, пытался заступиться прохожий, и когда обидчик переключился на мужчину, охрана немедленно стала разнимать дерущихся, однако неспособному постоять за себя Роману ни служба безопасности магазина, ни самого ТЦ помощь не оказала, позволив нападающему продолжить издевательства. Теперь охранники виновато разводят руками: думали, мол, семейный конфликт, вмешиваться не стали.
Является ли тот самый мужчина в джинсах и черной майке сотрудником торгового центра, будет выяснять полиция. Доследственная проверка уже идет. Что до руководства гипермаркета и торгового комплекса — позиция их однозначна: этого человека они раньше никогда не видели, а против Ромы, играющего в торговом зале, ничего против не имеют.
"Сотрудники нашей компании шокированы инцидентом, который произошел с Романом, потому что они все лично знакомы с ним, — говорит
директор филиала магазина электронной и бытовой техники в Екатеринбурге Никита Пирогов. — Даже я знаю Романа, потому что он очень часто сюда приходит, он играет на планшетах. Он уже как сотрудник магазина".
"Мы официально приносим извинения за то, что произошло у нас на территории, — добавляет директор управляющей компании торгового центра "Алатырь" Артем Колинько. — Мы готовы все материалы передать в полицию, чтобы они скорейшим образом нашли этого негодяя".
Как утверждают психологи, с детства чувствуя свою непохожесть на других, люди с особенностями развития гораздо ближе воспринимают к сердцу подобные травматичные ситуации, что в будущем может привести к тяжелым психологическим проблемам. Однако физическое насилие одинаково безобразно в отношении человека, вне зависимости от наличия диагноза или его отсутствия.
"По отношению к любому человеку такие действия недопустимы, как разница есть заболевание, нет заболевания, что это такое применить какие-то силовые действия в отношении человека?! – рассуждает главный редактор журнала "Жизнь с ДЦП", координатор благотворительного фонда "Шаг вместе" Людмила Соловьева. — Это недопустимая ситуация, ни в коем случае охрана не имеет права в принципе трогать покупателя в магазине — подойти и взять за рукав. Это недопустимое действие".
Пока полиция разбирается в инциденте, в Интернете разбирают, чем безобидный молодой человек мог так вывести из себя незнакомца.
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