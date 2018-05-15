Футболист "Спартака" Промес интересен "Роме", "Тоттенхэму" и "Ньюкаслу"

Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес в ближайшее межсезонье может покинуть стан московского клуба. Сообщается, что к нападающему проявляет интерес ряд европейских клубов.

В частности, Промеса хотят видеть у себя итальянская "Рома", а также английские "Ньюкасл Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Back Page Football, британские клубы обращались по поводу возможного трансфера в агентство Sports Entertainment Group, представляющее интересы голландца. Римляне же планируют сначала взять Промеса в аренду с правом последующего выкупа.

Однако руководство "Спартака" не намерено терять одного из лидеров команды и уже установило минимальную цену за форварда, которая равняется 25 миллионам евро. При этом по данным портала transfermarkt.de, трансферная стоимость игрока оценивается в 22 миллиона евро. Срок контракта Промеса с "красно-белыми" рассчитан до лета 2021 года.