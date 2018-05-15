Могерини: ЕС и Иран в Вене обсудят вопросы по ядерной сделке

Верховный представитель Евросоюза иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сообщила, что на следующей неделе в Вене состоится встреча политических директоров из Ирана и ЕС. Стороны обсудят меры поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Заявление Могерини было сделано по итогам переговоров Ирана и "евротройки" посредников ООН, передает ТАСС. Евросоюз и Иран договорились, что диалог для сохранения СВПД будет активизирован на всех уровнях.

Совместный всеобъемлющий план действий (Joint Comprehensive Plan of Action) – соглашение между Ираном и шестеркой международных посредников (США, Россия, КНР, Британия, Франция и Германия), предусматривающий выполнение Ираном ряда действий по ядерной программе в обмен на снятие санкций. В 2018 году Трамп заявил, что США выходит з соглашения и пообещал применить в отношении Ирана новые санкции.