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Российские СМИ на Украине 56 минут назад
Охота СБУ на журналистов: США напомнили Украине о правах человека
США считают серьезным инцидент с обысками квартир журналистов агентства "РИА Новости Украина" в Киеве и допросом главного редактора агентства, а также уверены, что такие действия должны проводиться строго в соответствии с законом.
"Задержание журналистов или обыски, проведенные в СМИ, должны проводиться в соответствии с законом, в том числе в соответствии с законом о правах человека", — заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
Эти действия, по ее словам, США воспринимают серьезно и надеются, что правительство Украины тоже их серьезно воспримет. Науэрт отметила, то понимает обеспокоенность Украины на счет "российской пропаганды", но тем не менее "это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на это американское заявление следующим образом: "Не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы".
Служба безопасности Украины провела 15 мая широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", обвинив их в государственной измене. Одновременно СБУ заявила, что раскрыла деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных РФ", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".
В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом; российское посольство направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
По словам Виктора Медведчука, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", такого наступления на свободу слова раньше на Украине не было. "В борьбе со свободой слова "демократическая" власть давно превзошла своих "преступных" предшественников", — считает он.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ. На Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
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