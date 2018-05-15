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15 мая 201823:49

Горящий узор: пилот аэробуса снял на видео полет с разбитым ветровым стеклом

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Второй пилот и стюардесса пострадали в результате экстренной посадки пассажирского Airbus А319 китайской авиакомпании Sichuan Airlines, у которого во время перелета из Чунцина в Лхасу треснуло ветровое стекло. Член экипажа снял на видео, как горит и плавится ударопрочное стекло.

Инцидент произошел ранним утром в понедельник, 14 мая, недалеко от воздушной гавани Чэнду (провинция Сычуань), где и приземлился аэробус. По неустановленной пока причине у лайнера на высоте около 10 тысяч метров треснуло правое ветровое стекло. На кадрах видно, как ползет трещина, а в зазоре между двумя стеклами вспыхивает пламя.

 

Незадолго перед посадкой, по сведениям Daily Mail, в образовавшуюся брешь засосало второго пилота, который получил несколько порезов и растяжение в области поясницы. В результате разгерметизации температура в салоне опустилась почти до минус 40 градусов по Цельсию, бортпроводникам пришлось приложить немало усилий, чтобы успокоить пассажиров.

 

В итоге среди последних никто не пострадал, но незначительные травмы получила одна из стюардесс — во время эвакуации по надувным трапам она ударилась о землю.

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