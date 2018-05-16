Более десятка регионов России сорвали приоритетный проект по ремонту дорог

Половина регионов, участвующих в проекте "Безопасные и качественные дороги" в 2017 году, не выдержала сроки его выполнения. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты РФ в 2017 году.

В документе говорится о том, что сроки выполнения мероприятий сорвали 18 из 36 субъектов РФ, а на установленную паспортом дату не было заключено ни одного контракта в 14 регионах.

Кроме того, 26 регионов не провели инструментальную диагностику состояния дорог к началу реализации проекта. Согласно документу, участникам программы не удалось и полноценно выполнить план, предусмотренный проектом. Из 33 мероприятий исполнено 28, из них с нарушением сроков — 19.

Еще часть нарушений касается невыполнения бюджетных обязательств. Например, Пермский край растратил более 36 млн рублей из городского дорожного фонда на ремонты трамвайных путей и контактной сети, что программой предусмотрено не было. Выявлено и завышение цены контрактов на 18,5 млн рублей. Нарушения с завышением цены контрактов (на 272 млн рублей) выявлены и в Кемеровской области, сообщает ТАСС.