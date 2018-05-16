Счетная палата вернула в российский бюджет более 19 миллиардов рублей

По итогам проверок за 2017 год Счетная палата России вернула в бюджет страны 19,152 миллиарда рублей. Это вдвое больше, чем в прошлом году, когда возврат составил 8,817 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет СП.

В 2017 году Счетная палата провела 319 проверок, аудиторы проверили 4800 предприятий, в итоге было выявлено порядка 6,5 тысяч нарушений на общую сумму 1,866 триллиона рублей. Было возбуждено 35 уголовных дел, еще по 38 случаям было начато предварительное следствие. Оперативно-розыскные мероприятия начаты по 84 делам. В арбитражные суды общей юрисдикции поступил 61 материал. К дисциплинарной ответственности привлечены 48 человек.

Больше всего нарушений (43 процента от общего объема) было выявлено в бухгалтерском учете и отчетности — 813,6 миллиарда рублей. Еще 32,1 процента (и 599 миллиардов рублей) – это нарушения в формировании и исполнении бюджета. Объем средств с признаками нецелевого использования — 4,7 миллиарда рублей, неэффективного использования ресурсов – 34,8 миллиарда рублей.

В результате прокурорского реагирования на данные, предоставленные аудиторами, государству возмещен ущерб в 20 миллионов рублей. Возбуждено 389 дел об административных нарушениях, 130 человек привлечены к ответственности. Сумма взысканных штрафов составляет 23,2 миллиона рублей.