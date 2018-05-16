Диего Марадона подписал контракт с брестским "Динамо"

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона заключил трехлетнее соглашение с брестским клубом "Динамо". Аргентинец займет в белорусском клубе должность председателя правления.

В его обязанности будут входить стратегическое развитие клуба и взаимодействие всех структурных подразделений, в том числе и детскую академию "динамовцев", о чем сообщает официальный Twitter белорусского клуба. В свою должность Марадона вступит по завершению чемпионата мира по футболу, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось о том, что аргентинец может возглавить "Динамо" в качестве главного тренера. Предыдущим местом работы Марадоны был клуб "Аль-Фуджайра" из Объединенных Арабских Эмиратов.