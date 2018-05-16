Открытие Крымского моста: весь Госдеп смотрел, как Путин едет на грузовике

США обеспокоены тем, что строительство Крымского моста препятствует навигации и доставке товаров по морю. Об этом заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Мы видели, как Владимир Путин сел в этот грузовик и повел его из России в Крым. Мы видели сооружение этого моста и его частичное открытие <...>", — заявила она.

По ее словам, строительство этого моста якобы ограничивает способность доставки товаров морским транспортом, препятствуя навигации, а также "представляет собой попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма".

Как указала Науэрт в распространенном после брифинга письменном заявлении, строительством моста, которое прошло "без разрешения правительства Украины" — Россия "презирает международное право", сообщает ТАСС.

15 мая была открыта автодорожная часть Крымского моста. Первыми по объекту на КамАЗах проехали строители, которые воплотили в жизнь этот грандиозный проект, и президент России Владимир Путин.

Глава государства, выступая перед строителями, выразил уверенность, что осенью будет построена грузовая часть моста, а через год — железнодорожная, и поздравил рабочих, отметив, что все сделано качественно, а строительство было завершено на полгода раньше срока.

Он заявил, что по всей стране будут и дальше реализовываться подобные проекты: новые дороги, новые мосты, новые аэропорты и порт.

Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров​​​.