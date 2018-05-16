В Индонезии полиция обезвредила бомбу в торговом центре

Индонезийская полиция обезвредила взрывное устройство, обнаруженное в торговом центре в городе Бандар-Лампунг на острове Суматра.

В воскресенье в городе Сурабая прогремели несколько взрывов у христианских церквей. На следующий день семья террористов-смертников, среди которых был и восьмилетний ребенок, привела в действие взрывное устройство около здания управления полиции провинции. В результате погибли 15 мирных жителей, а также 13 террористов-смертников, ранения получили более 50 человек.

На этот раз бомбу удалось обезвредить; она была уничтожена за пределами торгового центра, сообщает ТАСС.

Руководитель национальной полиции заявил, что за организацией терактов стоит местная группировка, члены которой присягнули на верность "Исламскому государству" (террористическая организация, запрещена в России).