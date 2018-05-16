Илья Воробьев: российским хоккеистам не хватает опыта

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал поражение своих подопечных в заключительном матче группового раунда против команды Швеции (1:3). По мнению наставника, россиянам пока не хватает опыта.

"Моменты у нас были, но шведы оказались посвежее, в том числе при завершении атак, – признается тренер, слова которого приводит ТАСС. – Будем стараться не допускать поражений. Нам не хватает движения и бросков по воротам, о чем я говорил ребятам, но шведы неплохо оборонялись и все закрывали. Ключевым же моментом является наша не забитая вторая шайба – забрось ее, игра сложилась бы по-другому".

"Для многих ребят этот чемпионат мира является первым в карьере. Где-то не хватает опыта и поэтому случаются такие ошибки. Сколько лет Капризову, чтобы нести такую ношу на себе? У него не тот возраст для этого. Я говорю ему об этом и он все понимает, но все равно пытается каждую ситуацию доиграть до конца. Это не совсем оправданный риск, а я ему говорю, что риск должен быть оправданным".