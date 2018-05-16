Эксперты: решение о разделении Минобрнауки давно назрело

Эксперты считают, что решение Путина о разделении Минобрнауки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования – является целесообразным и давно назревшим. Соответствующий приказ президент России подписал 15 мая 2018 года.

Министерство просвещения будет заниматься государственной политикой в сфере образования – общего и среднего. Министерство науки и высшего образования, соответственно, займется наукой и инновациями, передает РИА Новости. Также в подчинение правительству перейдут Росмолодежь и Рособрнадзор.

Ирина Абанкина, директор Института развития образования НИУ ВШЭ, считает, что решение о разделении министерства назрело, так как круг задач, стоящий перед современной педагогикой, значительно расширился. Кроме того, по мнению эксперта, отдельного регулирования требует все, что связано с высшим образованием, технологиями и наукой.

Лев Любимов, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, надеется, что после разделения министерства школьное и дошкольное образование получат больше внимания.

Виктор Болотов — экс-замглавы Минобрнауки и бывший руководитель Рособрнадзора – отметил в свою очередь, что эффективность принятого решения зависит от назначений, которые, как ожидается, произойдут в ближайшее время. Эксперт привел в пример ситуацию девяностых годов, когда после выхода из СССР в России также было два министерства — просвещения и госкомитет по науке и высшей школе. Эффективность работы таких ведомств напрямую зависит от тех, кто будет ими руководить.