Месси продолжит выступления за Аргентину в случае неудачи на чемпионате мира-2018

Футболист "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не завершит свои выступления за национальную команду даже в случае неудачи на предстоящем чемпионате мира в России. Также он назвал ошибкой свое уход из сборной в 2016 году.

"Я продолжу выступать за сборную Аргентины даже если мы не выиграем чемпионат мира, — приводит слова Месси Спорт24.Ru со ссылкой на TyC Sports. – Я понял, что совершил огромную ошибку, когда объявил о своем уходе в 2016 году. За свои мечты всегда необходимо бороться".

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборной Аргентины в группе D предстоит встретится с командами Исландии (16 июня, Москва), Хорватии (21 июня, Нижний Новгород) и Нигерии (26 июня, Санкт-Петербург).