Ответ Госдепу по Крымскому мосту: Россия не будет ни у кого спрашивать разрешения

Россия ни у кого не будет спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей страны. Об этом заявили в посольстве РФ в США в ответ на комментарии Госдепа об открытии Крымского моста.

Ранее в Госдепе США заявили, что открытие Крымского моста их беспокоит​​​. По словам представителя ведомства Хезер Науэрт, строительство этого моста якобы ограничивает способность доставки товаров морским транспортом, препятствуя навигации, а также "представляет собой попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма".

В размещенном на Facebook комментарии российской дипмиссии говорится, что Вашингтон предсказуемо недоволен. "Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", — заявили российские дипломаты.

15 мая была открыта автодорожная часть Крымского моста. Первыми по объекту проехали строители, которые воплотили в жизнь этот проект, и президент России Владимир Путин. Он сел за руль КамАЗа и доехал из Краснодарского края до Керчи почти за четверть часа.

Выступая перед строителями, он выразил уверенность, что осенью будет построена грузовая часть моста, а через год — железнодорожная, и поздравил рабочих, отметив, что все сделано качественно, а строительство было завершено на полгода раньше срока.

Крымский мост соединил Керченский полуостров с Таманским полуостровом, а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Мост обеспечит бесперебойное транспортное сообщение полуострова с материковой частью России.

Длина моста составляет 19 километров​​​.