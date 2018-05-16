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16 мая 201803:13

Российский хоккеист Мамин из-за травмы прекратил выступление на чемпионате мира

Хоккеист сборной России Максим Мамин завершил свои выступления на проходящем в датском Копенгагене чемпионате мира. Причиной стала травма плеча, которую он получил в концовке матча группового раунда против Словакии (4:0).

О том, что Мамин больше не примет участие в матчах сборной России на мировом первенстве сообщил исполняющий обязанности главного тренера команды Илья Воробьев. В то же время, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк уточнил степень тяжести травмы хоккеиста – у Мамина поврежден акромиальный сустав.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Мамин пропустит поединок против команды Швеции. Поединок со скандинавской сборной завершился со счетом 3:1 в пользу шведов.

 

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