США самостоятельно изучат заявления КНДР о возможной отмене встречи лидеров

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены самостоятельно изучить заявления о возможной отмене встречи лидеров двух стран – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. При этом, по словам Сандерс, Вашингтон продолжит координацию со своими союзниками.

О том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына находится под угрозой срыва, известно из сообщений, появившихся в СМИ Южной Кореи. Так, агентство Ренхап распространило информацию, что саммит не состоится из-за совместных учений США и Южной Кореи. Ранее агентство сообщало, что встреча на высоком уровне представителей КНДР и Южной Кореи, запланированная на 16 мая, не состоится.

Официальных уведомлений о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына, запланированная на 12 июля, не состоится, Вашингтон не получал, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепа США Хизер Науэрт.