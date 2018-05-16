Болтун – находка для WikiLeaks: ФБР выявило информатора в рядах ЦРУ

Американское правительство подозревает бывшего сотрудника ЦРУ в передаче сверхсекретных хакерских программных средств организации WikiLeaks.

Подозреваемым оказался Джошуа Адам Шульте, работавший в группе инженерных разработок ЦРУ​​​. Предполагается, что в 2017 году он передал WikiLeaks серию секретных документов "Vault 7" об осуществлении хакерских атак и электронной слежки ведомством, сообщает "Интерфакс"

ФБР провело обыски квартиры подозреваемого и конфисковало его компьютеры и личные записи. Однако улик было недостаточно для предъявления Шульте обвинений в официальном порядке. Сейчас он находится в федеральной тюрьме Манхеттена, но по другому обвинению — в хранении и распространении детской порнографии.

По словам экспертов, утечка данных в WikiLeaks была "одна из наиболее разрушительных в современной истории и включала в себя хакерские инструменты, которые могут быть использованы против частных компаний".

Ресурс WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках. Организация публиковала утечки конфиденциальных документов ЦРУ, переписку из предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также секретные документы, касающиеся расследования деятельности Федеральной разведывательной службы Германии.

WikiLeaks опубликовал свой первый документ в декабре 2006 года. В октябре 2010 года организация в сотрудничестве с крупными изданиями выпустила почти 400 тысяч документов под названием "иракское досье". В апреле 2011 года WikiLeaks опубликовал около 800 секретных файлов, касающихся заключенных, содержащихся в лагере для задержанных в Гуантанамо. В 2012 году WikiLeaks начал публикацию более пяти миллионов электронных писем о методах работы одного из лидеров в области частной разведки, техасской компании Stratfor.

В 2017 году WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ использовать многофункциональные телевизоры в качестве устройства для прослушки.

Шульте – не единственный функционер, допущенный к секретным сведениям, который передавал их WikiLeaks. Другим был Брэдли Мэннинг (теперь Челси, так как он поменял пол): в 2013 году его приговорили к 35 годам лишения свободы за передачу WikiLeaks секретных документов. Еще одним возможным информатором был Сет Рич — сотрудник Демократического комитета США. В 2016 году его убили при загадочных обстоятельствах.

В 2017 году WikiLeaks на основе утечек данных американских спецслужб сообщила, что ЦРУ разрабатывало вредоносные программы, которые позволяют следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, с помощью которых можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Они позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах. Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ использовать многофункциональные в качестве устройства для прослушки.