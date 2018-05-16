Тренер Уругвая Табарес назвал расширенную заявку на чемпионат мира-2018

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес огласил расширенную заявку команды на предстоящий чемпионат мира по футболу. В предварительный список попали 26 футболистов, среди которых Луис Суарес из "Барселоны" и Эдинсон Кавани из "Пари Сен-Жермен".

В состав попали вратари Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Аргентина), Мартин Сильва ("Васко да Гама", Бразилия);

защитники Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Максимилиано Перейра ("Порту", Португалия), Диего Годин и Хосе Мария Хименес (оба – "Атлетико", Испания), Гастон Сильва ("Индепендьенте", Аргентина), а также Гильермо Варела ("Пенаяроль", Уругвай);

полузащитники Лукас Торрейра и Гастон Рамирес (оба – "Сампдория", Италия), Найтан Нандес ("Бока Хуниорс", Аргентина), Карлос Санчес и Джонатан Урретабискайя (оба – "Монтеррей", Мексика), Родриго Бетанкур ("Ювентус", Италия), Джорджиан де Арраскаэта ("Крузейро", Бразилия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Федерико Валверде ("Депортиво", Испания), Кристиан Родригес ("Пеньяроль", Уругвай), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия) и Николас Лодейро ("Сиэтл", США);

нападающие Эдинсон Кавани ("Пари Сен-Жермен", Франция), Максимилиано Гомес ("Сельта", Испания), Кристиан Стуани ("Жирона", Испания) и Луис Суарес ("Барселона", Испания).

Напомним, что уругвайской сборной на предстоящем чемпионате мира предстоит провести три матча группового этапа против команд Египта (15 июня, Екатеринбург), Саудовской Аравии (20 июня, Ростов-на-Дону) и России (25 июня, Самара).