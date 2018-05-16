Официально анонсировано продолжение культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GSC Game World официально заявила, что разрабатывает вторую часть культовой игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Сообщение об этом появилось на странице Facebook, принадлежащей Сергею Григоровичу, главе студии.

На официальном сайте игры анонс еще более лаконичный – это просто название игры. Однако фанаты уже делают предположение, чем их порадует продолжение.

S.T.A.L.K.E.R. – это шутер от первого лица, погружающий игрока в мир альтернативной вселенной, где так же, как и в нашей, произошла авария на Чернобыльской АЭС, однако последствия были иными. В результате "Выброса" в зоне отчуждения появилось множество странных существ, мутантов, аномалий. С ними и предстоит встретиться игроку. Идея "Выброса" и связанных с ним явлений отсылают к роману братьев Стругацких "Пикник на обочине", а название игры перекликается с фильмом "Сталкер", снятым Тарковским по этому роману.