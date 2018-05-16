Российские геологи нашли в Иркутской области крупные залежи золота

Геологи из организации "Иркутскгеофизика" выявили перспективную площадь с 44 тоннами золота на северо-востоке Иркутской области. Изыскания проводились в течение трех лет.

По их результатам в Правомамском рудном поле выявлено 32 золотоносных рудных тела. По прогнозам, в месторождении содержится примерно 44 тонны рудного золота

Правомамское рудное поле расположено в Мамско-Чуйском районе на северо-востоке Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

10 февраля этого года в "Росгеологии" заявили, что золото и серебро найдены в Башкирии, а в ноябре 2017 года сообщалось о крупном месторождении на юге Дагестана. По предварительным оценкам, там можно добыть не менее 100 тонн драгоценного металла.