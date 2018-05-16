Симоньян назвала атаку на киевский офис РИА Новости местью за Крымский мост

Украинские власти начали этапировать руководителя РИА Новости Украина. Кирилла Вышинского доставят из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом сообщил его адвокат. Вышинского подозревают в госизмене и том, что он поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса.

Накануне сотрудники СБУ ворвались в киевский офис агентства и устроили там восьмичасовой обыск. Российский МИД назвал подобные действия украинских властей произволом. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова у себя в Facebook обратилась к госдепу США, который все происходящее формально назвал "серьезным инцидентом".

"Обращаюсь к коллегам из Госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властями Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", — написала Захарова.

Сотрудники СБУ добрались не только до Вышинского. Обыск устроили и в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и дома у шефа бюро РИА Новости в Киеве Андрея Бородина. Их обоих вызвали на допрос, сообщает телеканал "Россия 24". Бородин пропал утром и не выходил на связь целых 11 часов.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что данные действия Киева – не что иное, как месть за Крымский мост. В Кремле отметили, что ожидают жесткой реакции международных организаций. А в Обществе профессиональных журналистов подчеркнули, что украинские власти атакуют российских представителей СМИ потому, что недовольны распространяемой информацией. Но любые попытки правительства контролировать свободное выражение мнений должны быть осуждены.