35 сейвов Василевского помогли "Тампе" сократить счет в серии с "Вашингтоном"

В Национальной хоккейной лиге состоялся третий матч финала Восточной конференции между "Вашингтоном Кэпитэлз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Игра, которая проходила в столице США, завершилась победой "молний" со счетом 4:2.

После первых двух поединков "столичные" вели в серии 2:0, дважды уверенно обыграв соперников на выезде. Именно поэтому шайба нападающего "Тампы" Стивена Стэмкоса на 14-й минуте стала для местных болельщиков неприятной неожиданностью.

Однако на этом гости не остановились и сначала в самом начале второго периода российский легионер "Лайтнинг" Никита Кучеров удвоил преимущество своей команды, а еще через две минуты он сделал результативный пас на Виктора Хедмана, который сделал счет матча крупным – 3:0.

В ответ Бретт Коннолли смог отквитать одну шайбу и подарить надежду своим болельщикам, но и в этот раз подопечные Джона Купера смогли найти ответ после того, как Брейден Пойнт забросил четвертую шайбу своей команды. Впрочем, благодаря стараниям еще одного россиянина Евгения Кузнецова последнее слово осталось за хозяевами льда – за три минуты до финальной сирены он забил вратарю "Тампы" Андрею Василевскому и установил окончательный счет – 4:2 в пользу "молний".

Одним из главных героев матча стал российский голкипер Василевский, который отразил 35 бросков по своим воротам и поспособствовал достижению победы Тампы". Счет в серии теперь сократился до минимальных 1:2. Следующий поединок в противостоянии состоится в Вашингтоне 18 мая.