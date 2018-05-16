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Ядерная программа Ирана 53 минуты назад
Переговоры ЕС и Ирана: начало хорошее, но Тегеран ждет гарантии
Иранское ядерное соглашение не нуждается в дополнении, а Евросоюз и Тегеран разработают меры, которые позволят продолжить инвестиции в исламскую республику. Об этом накануне говорили в Брюсселе представители Ирана и Европейского союза.
По словам главы европейской дипломатии Федерики Могерини, участники встречи договорились активизировать экономические связи. Пока стороны не согласовали юридические гарантии сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий.
Брюссель и Тегеран договорились уже на следующей неделе провести встречу объединенной комиссии по иранскому атому.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отметил, что переговоры с "евротройкой" были хорошим началом, а их участники находятся на верном пути.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.
В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные — в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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