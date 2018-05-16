Российские волейболистки с победы стартовали в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу успешно начала свои выступления на новом турнире под названием Лига наций. В стартовом поединке россиянки одержали победу над командой Аргентины. Счет по сетам 3:1 (20:25, 25:13, 25:13, 25:22) в пользу подопечных Вадима Панкова. Матч прошел

Самой результативной волейболисткой в составе России стал Ксения Парубец, которая набрала 21 балл. Также в число самых результативных россиянок вошли Наталья Малых (17) и Ирина Воронкова (14).

Следующим соперником России станет сборная Таиланда. Встреча состоится 16 мая.

Лига наций является новым волейбольным турниром, который создан для замены ранее существовавшего Гран-при. Сначала проходит предварительный этап, после чего пять лучших команд пробьются в финальное соревнование, где им компанию составит Китай, как хозяин "Финала шести".