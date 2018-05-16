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16 мая 201808:39

Жена Вышинского рассказала, что ее мужу необходимы медикаменты

Facebook/Кирилл Вышинский

Ирина Вышинская — супруга главного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского — заявила, что ее муж не может обходиться без медикаментов. По ее словам, у Вышинского есть серьезные проблемы со здоровьем. Также Ирина сообщила, что у нее нет информации о состоянии супруга.

Во вторник Служба безопасности Украины провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В СБУ заявили, что раскрыли деятельность "сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации", которые использовались "страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Кирилл Вышинский был задержан. При обыске у сотрудника "России сегодня" Андрея Бородина нашли георгиевские ленты, карту Новороссии, банковскую карту и служебное удостоверение. Их обвиняют в государственной измене, напоминает ТАСС. Есть информация, что Вышинского уже начали этапировать из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

 

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что все это является местью за Крымский мост. В Кремле отметили, что ожидают жесткой реакции международных организаций.

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