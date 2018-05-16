Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово

Самолет Airbus A-320, следовавший по маршруту Екатеринбург — Самарканд, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, по данному факту ведется доследственная проверка.

По предварительным данным, самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку во вторник в 23:04 по московскому времени. На борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, самолет повреждений не получил, пассажиры рейса были отправлены в пункт назначения на резервном воздушном судне.

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили, что во время выполнения рейса экипаж обнаружил техническую неисправность и принял решение о возвращении в аэропорт вылета.