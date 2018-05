"Супрематическая композиция" Малевича ушла с молотка за $85,8 миллиона

Во вторник в Нью-Йорке на аукционе Christie’s продана картина русского художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) под названием "Супрематическая композиция" за более чем 85,8 миллиона долларов.

#AuctionUpdate ‘Suprematist Composition’ by #KazimirMalevich sold for $85,812,500, a new #WorldAuctionRecord for the artist for the same piece ! https://t.co/YhzKekKg9N pic.twitter.com/xZ0KHyd2HG