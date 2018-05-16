"Супрематическая композиция" Малевича ушла с молотка за $85,8 миллиона

Во вторник в Нью-Йорке на аукционе Christie’s продана картина русского художника-авангардиста Казимира Малевича (1879-1935) под названием "Супрематическая композиция" за более чем 85,8 миллиона долларов.

"Супрематическая композиция" Казимира Малевича продана за 85 миллионов 812 тысяч 500 долларов — это новый мировой аукционный рекорд для данного художника за работу, продаваемую повторно", — говорится в сообщении Christie’s. Имя покупателя шедевра не разглашается.

Эта картина Малевича, которую иногда также называют "Синий прямоугольник поверх красного луча", оценивалась Christie’s в 70 миллионов долларов. Полотно было написано в январе 1916 года, вскоре после первой выставки работ под общим названием "Супрематизм", прошедшей в декабре 1915 года в Петрограде.

На картине изображены несколько цветных геометрических элементов, застывших в движении. По словам экспертов аукциона, картина — "воистину революционное произведение абстрактного искусства" и "олицетворение того, что Малевич называл "супрематическим" видением мира".

"Супрематическая композиция" была представлена на всех крупных выставках работ Малевича — от первого ретроспективного показа в Москве в 1919 году до передвижной выставки в странах Запада в 1927 году.

В 1930-х годах эта и другие работы художника находились в Германии, после чего стали экспонироваться в музеях Нью-Йорка и Амстердама. В 2008 году картину вернули наследникам Малевича, после чего она была выставлена на аукцион Sotheby's. Работу мастера тогда приобрел неизвестный покупатель за более 60 миллионов долларов, который в этот раз и выставил ее на продажу.

Еще одним заметным лотом прошедшего аукциона стало полотно кисти нидерландского мастера Винсента Ван Гога (1853-1890) "Вид на приют и часовню в Сен-Реми" (1889). Эта картина, написанная Ван Гогом за год до его смерти, ушла с молотка за 39,7 миллиона.

Работа испанского художника Пабло Пикассо (1881-1973) "Девочка с подвеской" (1901) нашла своего покупателя за 8,75 миллиона долларов. Картина француза Анри Матисса (1869-1954) "Одалиска со скрещенными за спиной руками", написанная в Ницце в 1923 году, была реализована за 14,4 миллиона долларов, передает ТАСС.